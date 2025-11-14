Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / lifestyle

ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪਾਓ ਇਹ ਕੱਪੜੇ, ਜਾਣੋ ਵਜ੍ਹਾਂ

ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

NEVER WEAR ON A PLANE
ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 14, 2025 at 12:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਨਮੀ, ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਲਿਨਨ ਦੇ ਬਣੇ ਢਿੱਲੇ-ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣੋ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਲਈ ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਲਿਨਨ ਦੇ ਬਣੇ ਢਿੱਲੇ-ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਠੰਢਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਲੈਗਿੰਗਜ਼: ਲਚਕੀਲੇ ਕਮਰਬੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਂਟ ਜਾਂ ਲੈਗਿੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਚਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੰਗ ਜੀਨਸ ਜਾਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਜੁੱਤੇ: ਅਜਿਹੇ ਜੁੱਤੇ ਪਾਓ ਜੋ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਨਰਮ ਤਲੇ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਚੁਣੋ ਜੋ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਥੋੜੇ ਸੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਜੁੱਤੇ ਚੁਣਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।

ਮੋਜ਼ੇ: ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਫ਼ ਮੋਜ਼ੇ ਪਹਿਨਣਾ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਤੇ ਉਤਾਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਤੱਤ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਰ, ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਮਰਬੰਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ 'ਤੇ ਬੇਆਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੰਗ ਜਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਸਰੀਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

WHAT NOT TO WEAR ON A PLANE
WHAT SHOULD I WEAR ON A PLANE
WHAT TO WEAR ON A LONG FLIGHT
COMFORTABLE OUTFIT FOR FLIGHT
NEVER WEAR ON A PLANE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਆਖਿਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਫੱਟਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਿਵਾਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਾਣੋ

ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ

ਲਸਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.