ETV Bharat / lifestyle

ਚੌਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਹੈਰਾਨ

ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ADD LEMON JUICE WHILE COOKING RICE
ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 5, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੌਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ। ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਪਤਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੌਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੌਲ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ-

  1. ਨਰਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਿਪਚਿਪੇ ਚੌਲ - ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਐਸਿਡ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਜੈਲੇਟਿਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਿਪਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਰਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਚਿਪਚਿਪੇ ਚੌਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਚਿਪਚਿਪੇ ਚੌਲ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  2. ਹਲਕੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਖੁਸ਼ਬੂ - ਨਿੰਬੂ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਤਾਜ਼ਗੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਿੱਲ ਕੀਤੇ ਮੀਟ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਭੋਜਨ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕੇ, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  3. ਇਹ ਗਲਾਈਸੈਮਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ- ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਵਰਗੇ ਖੱਟੇ ਤੱਤ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੌਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈਕ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਸਾਫ਼-ਸੁਆਦ ਵਾਲੇ ਚੌਲ - ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਚੌਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਗੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਧ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲਣ ਲਈ ਪਾਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 1/2 ਤੋਂ 1 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾਓ। 1 ਕੱਪ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ 1 ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਨਿਚੋੜੋ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਾਓ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

ADDING LEMON JUICE TO RICE WATER
ADD LEMON JUICE WHILE COOKING RICE
RICE COOKING TIPS
COOKING TIPS
ADD LEMON JUICE WHILE COOKING RICE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.