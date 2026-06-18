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ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਦਰਦ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

MORNING HEADACHES CAUSES
MORNING HEADACHES CAUSES (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 18, 2026 at 10:50 AM IST

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ਹਰ ਕੋਈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਇਨਸੌਮਨੀਆ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਜਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਗਣਾ, ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਂਦ ਵਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਣਾਅ: ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮ, ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅਣਸੁਲਝੀਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਰਦਨ, ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਕੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਦੰਦ ਪੀਸਣ ਜਾਂ ਜਬਾੜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ: ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਸੀਨੇ ਰਾਹੀਂ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੈਫੀਨ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਫਿਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਕੈਫੀਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ?

ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ।

ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ?

  1. ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
  2. ਉਲਝਣ ਜਾਂ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  3. ਸੁਸਤੀ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋਣਾ
  4. ਲਗਾਤਾਰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ
  5. ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
  6. ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ?

  1. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਣ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
  2. ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀਓ
  3. nhs.uk ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
  4. ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ।
  5. ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਣਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ
  6. ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ।
  7. ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

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MORNING HEADACHES REASON
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ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਸਿਰਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
MORNING HEADACHES CAUSES

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