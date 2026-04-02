ETV Bharat / lifestyle

ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ, ਬਚਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

HOW TO SAVE ELECTRICITY (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 2, 2026 at 10:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਕੂਲਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਅਟੱਲ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (ਏਸੀ), ਕੂਲਰ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਮ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਾਵਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੀਏ?

ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ: ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਪਾਵਰ-ਸੇਵਿੰਗ ਮੋਡ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ LED ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ-ਸੇਵਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸੇਵਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ ਖਪਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

LED ਲਾਈਟਾਂ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰਵਾਇਤੀ ਇਨਕੈਂਡੇਸੈਂਟ ਜਾਂ CFL ਬਲਬਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ LED ਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ 75 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ: ਮਾਹਿਰ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (ਬੀਈਈ) ਏਸੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 24 ਅਤੇ 26 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਹਟਾਓ, ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸੁਕਾਓ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ। ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਉਪਕਰਣਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ, ਟੀਵੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਅਤੇ ਗੀਜ਼ਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ, ਜਦੋਂ ਪਲੱਗ ਇਨ ਕੀਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪਲੱਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ: ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਰਿੱਜ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ) ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਮਵਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਕਰਣ BEE-ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਆਮ, ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5-ਤਾਰਾ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਆਉਣ ਲਈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੈਂਪ, ਪੱਖੇ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਰਜਰ, ਗੀਜ਼ਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਵਰਗੇ ਉਪਕਰਣ ਅਕਸਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 600 ਤੋਂ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਲਾ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

ELECTRICITY BILLS DURING SUMMER
HOW TO REDUCE YOUR CURRENT BILL
TIPS FOR SAVING ELECTRICITY BILLS
HOW TO SAVE ELECTRICITY

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.