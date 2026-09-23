ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : September 23, 2026 at 11:00 AM IST
ਫਰਨੀਚਰ ਘਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਲਓ ਪਰ ਦਾਗ-ਧੱਬੇ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਾਗ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਏ?
ਲਿਕਵਿਡ ਬਲੀਚ: ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਲਿਕਵਿਡ ਬਲੀਚ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲਿਕਵਲਿਡ ਬਲੀਚ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਦਾਗ 'ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਨਰਮ, ਸੁੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੱਬੇ ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਫਰਨੀਚਰ ਵੈਕਸ: ਫਰਨੀਚਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੱਬੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਫਰਨੀਚਰ ਵੈਕਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਰਨੀਚਰ ਵੈਕਸ ਲਓ, ਇਸਨੂੰ ਦਾਗ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰੋ।
ਟੂਥਪੇਸਟ: ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਨਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਕਰੀ ਦੇ ਧੱਬੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਟੂਥਪੇਸਟ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟੂਥਪੇਸਟ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਰ ਲਓ। ਇਸਨੂੰ ਧੱਬੇ 'ਤੇ ਲਗਾਓ, ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਸਗੋਂ ਦਰਵਾਜਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਾਗ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਧੱਬੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ
- ਇੱਕ ਕੱਪ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਸਿਰਕਾ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰੋ।
- ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧੱਬੇ ਸਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਵੀ ਧੱਬੇ ਸਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੂਣ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਧੱਬਿਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਫ ਕਰ ਲਓ।
- ਧੱਬੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜੈਲੀ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ।
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