ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ
Published : December 29, 2025 at 10:35 AM IST
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਧਦੇ ਢਿੱਡ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ.. ਢਿੱਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਮਾੜੀ ਚਰਬੀ ਕਮਰ ਨੂੰ ਥੈਲੇ ਵਾਂਗ ਸੁੱਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਸੂਰਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪਤਲੀ ਕਮਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ
ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ?
ਮਾਹਿਰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ 6-8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਤੁਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨਾ, ਯੋਗਾ, ਧਿਆਨ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਵੋਕਾਡੋ, ਜੈਤੂਨ ਦਾ ਤੇਲ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਵਰਗੇ ਚੰਗੇ ਚਰਬੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਜੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮਤ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ
ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਰੀਰ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੈਠਣ, ਸਰੀਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖੁਰਾਕ
- ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬੀਨਜ਼, ਬ੍ਰੋਕਲੀ, ਬੇਰੀਆਂ, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਸੇਬ, ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਫਾਈਬਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ।
- ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
- ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਓ।
- ਮੱਛੀ, ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ਖਾਓ
- ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਪਬਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਚਰਬੀ ਪਿਘਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡਾ. ਕੋਨਾਥਮ ਰਾਮਬਾਬੂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਰ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਫ਼ੋਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਹੀ ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।- ਡਾ. ਕੋਨਾਥਮ ਰਾਮਬਾਬੂ
ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ?
ਹੌਪਕਿੰਸ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ, ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਨੈਕ ਫੂਡ ਜੋ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਰਬੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
