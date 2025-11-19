ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈ ਸਕਦੈ ਭਾਰੀ
ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : November 19, 2025 at 5:07 PM IST
ROOM HEATER: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਦਾ ਹੈ। ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਚੁਣਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਓਸਿਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਹੀਟਰ, ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੀਟਰ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੀਟਰ ਅਤੇ ਫੈਨ ਹੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ:-
ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਖਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੂਮ ਹੀਟਰ - ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਖਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਟਰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਕਰਣ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਪੱਖਾ ਹੀਟਰ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੱਖਾ-ਅਧਾਰਤ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਜਾਂ ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੀਟਰ - ਇਹ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੁਆਰਟਜ਼ ਟਿਊਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਰੇਡੀਐਂਟ ਹੀਟਰ ਇਨਫਰਾਰੈੱਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਛੱਡਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੇਲ ਹੀਟਰ - ਇੱਕ ਤੇਲ ਹੀਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀਟਿੰਗ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਹਵਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਹੀਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਂਟ ਹੀਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਆਉਟਪੁੱਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਬ੍ਰਾਂਡ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਵਾਰੰਟੀ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਉਤਪਾਦ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ:-
ਨਮੀ - ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਗਰਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਨਮੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਸੁੱਕੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਬੰਦ ਨੱਕ ਅਤੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਚੁਣਨਾ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਮੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਕੰਟਰੋਲ - ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਜੋ ਸਟੀਕ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਦਰਸ਼ ਹਨ।
ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ - ਕੁਝ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹਨ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਮਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
