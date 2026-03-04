ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ...
ਹੋਲੀ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : March 4, 2026 at 9:36 AM IST
ਹੋਲੀ ਰੰਗਾਂ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਰੰਗ ਅਤੇ ਅਬੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਬੀਰ-ਗੁਲਾਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ, ਜੈਵਿਕ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁੱਲਾਂ, ਕੇਸਰ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰੰਗ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹੋਲੀ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਗੁਲਾਲ ਜਾਂ ਅਬੀਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੰਗ ਪੌਦਿਆਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚਮੜੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੈਵਿਕ, ਕੁਦਰਤੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਜਾਂ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ ਲੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੈਵਿਕ ਹਨ? ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਅਸਲੀ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਕਲੀ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਲੇਬਲਾਂ, ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?
ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਲਣ: ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਵਧੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਨੰਗੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਰੰਗ ਜੈਵਿਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੈਵਿਕ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆਵਾਂ ਜਾਂ ਖੁਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ: ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਵਿਕ ਚੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਵਿਕ ਗੁਲਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਰਸ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਹਰ ਮਹਿੰਗਾ ਗੁਲਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੈਵਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲੀ ਜੈਵਿਕ ਗੁਲਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਕੇਜਿੰਗ 'ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ NPOP - ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ: ਹੋਲੀ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਰੰਗ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜੈਵਿਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਰੰਗ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਹੋਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਜੈਵਿਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਸਾਇਣ-ਮੁਕਤ। ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੈਵਿਕ ਸੁੱਕੇ ਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹਲਦੀ ਤੋਂ, ਹਰਾ ਰੰਗ ਪਾਲਕ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀ ਰੰਗ ਗੇਂਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੁਕੰਦਰ, ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?
ਜੈਵਿਕ ਰੰਗ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੈਵਿਕ ਰੰਗ ਚਮੜੀ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਟਾਰਚ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਰੀਕ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਮੋਟੇ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
