ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਲਣਾ

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦਿਖਣ ਲਈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ...

WHAT ARE THE RULES OF FASHION: ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ, ਆਕਰਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਓਨੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ...

ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋ ਪਾਲਣਾ

ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦਿਖਣ ਲਈ, ਵਧੀਆ ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ, ਕਸਰਤ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ...

  • ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ: ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਤਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਤਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਤੇ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
  • ਬਾਡੀ ਫਿੱਟ: ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਜੀਨਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਦਿੱਖ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਈਲਿਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਧਾਰਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਕੁਇਨ ਅਤੇ ਕਢਾਈ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਸਜਾਵਟੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  • ਰੰਗ ਤਾਲਮੇਲ: ਚਮਕਦਾਰ ਰੰਗ ਪਹਿਨਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਨੋਕ੍ਰੋਮੈਟਿਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਰੰਗ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਟੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਵਰਤਣ।
  • ਸਥਾਨ: ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਮ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨਾ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਖਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ "ਨਿੱਜੀ ਵਰਦੀ" (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੀਵ ਜੌਬਸ) ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
  • ਸਫਾਈ: ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ।
  • ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ: ਚੇਨ, ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਤਲੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਸਿਕ ਘੜੀਆਂ ਰਸਮੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਚੇਨਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡੀ ਘੜੀਆਂ ਨਹੀਂ।
  • ਰੁਝਾਨ: ਫੈਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  • ਵਿਸ਼ਵਾਸ: ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

