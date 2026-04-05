ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਆਉਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਰਲੀਆਂ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 8 ਤਰੀਕੇ

ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਲੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

REASONS WHY LIZARDS ENTER YOUR HOME
ਕਿਰਲੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : April 5, 2026 at 11:02 AM IST

ਕਿਰਲੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ, ਰਸੋਈਆਂ ਜਾਂ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੱਛਰ, ਮੱਖੀਆਂ, ਕਾਕਰੋਚ, ਮੱਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਲਈ ਬੇਚੈਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦੇ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਰਸੋਈ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਿਰਲੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਕਿਰਲੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ, ਮੱਖੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜੀਆਂ ਕਾਰਨ ਆਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘਰ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਲੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਚਮਕਦਾਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀੜੇ ਕਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਤਰੇੜਾਂ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਕਿਰਲੀਆਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਲੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ

ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ - ਕਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ। ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਘਟਣ ਨਾਲ ਕਿਰਲੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਰੋਸ਼ਨੀ- ਬਾਹਰੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਛੋਟੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ- ਕਿਰਲੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰੋ।

ਘਰ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਹਵਾਦਾਰ ਰੱਖੋ - ਕਿਰਲੀਆਂ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਿਰਲੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੀਕ ਅਤੇ ਗਿੱਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਰਸੋਈ ਅਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਹਵਾਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਡੀਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸੁੱਕਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਰਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ - ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਪਦਾਰਥ ਕਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਜਾਂ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਖੋਲ ਵਾਲੇ ਅੰਡੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ, ਮਿਰਚ ਸਪਰੇ ਅਤੇ ਪੇਪਰਮਿੰਟ ਜਾਂ ਯੂਕਲਿਪਟਸ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਬਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਫਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ - ਗੰਦਗੀ ਕਿਰਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ, ਡੱਬਿਆਂ ਜਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਫਰਨੀਚਰ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖੋ। ਸਾਫ਼ ਥਾਵਾਂ ਕਿਰਲੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟ ਲੁਕਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

