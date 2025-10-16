ਆਖਿਰ ਵਾਲ ਝੜਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ

ਆਖਿਰ ਵਾਲ ਝੜਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸੁਧਾਰ
ਵਾਲ ਝੜਨ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : October 16, 2025 at 5:47 PM IST
HAIR LOSS TREATMENT: ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਇੰਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਅਤੇ ਗੰਜੇਪਣ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਬਾ ਬਾਗੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਵਾਲ ਝੜਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਧੀਰੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਣਾ ਛੱਡਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਠਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।-ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਸਿਨਹਾ
ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਲ ਕੇਰਾਟਿਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਾਲ ਸੰਘਣੇ, ਭਰੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਦਾ?
ਢਾਂਚਾਗਤ ਹਿੱਸੇ: ਵਾਲ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਰਾਟਿਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਾਟਿਨ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਲਚਕਤਾ: ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ: ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੁਰਾਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ: ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਰਾਟਿਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਝੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਸਾਇੰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-
- ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰੀ
- ਖਰਾਬ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਵਾਲ, ਭੁਰਭੁਰੇ ਨਹੁੰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਸੋਜ
- ਵਧੀ ਹੋਈ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਭੁੱਖ
- ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ
- ਮੂਡ ਬਦਲਣਾ ਅਤੇ ਉਲਝਣ
- ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
- ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਵਿਕਾਸ
- ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਜਿਗਰ
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਕਲਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:-
ਜਾਨਵਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
- ਮੀਟ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ: ਘੱਟ ਚਰਬੀ ਵਾਲਾ ਮੀਟ, ਚਿਕਨ, ਟਰਕੀ ਅਤੇ ਸੂਰ ਦਾ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।
- ਮੱਛੀ: ਟੁਨਾ ਅਤੇ ਸੈਲਮਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦ: ਪਨੀਰ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
- ਅੰਡੇ: ਅੰਡੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਸਰੋਤ ਹੈ।
ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ
- ਦਾਲਾਂ: ਬੀਨਜ਼, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਸੋਇਆ ਉਤਪਾਦ: ਟੋਫੂ, ਟੈਂਪੇਹ ਅਤੇ ਸੋਇਆ ਨਗੇਟਸ ਚੰਗੇ ਵਿਕਲਪ ਹਨ।
- ਗਿਰੀਦਾਰ ਅਤੇ ਬੀਜ: ਗਿਰੀਦਾਰ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਚੀਆ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ: ਕੁਇਨੋਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ।
