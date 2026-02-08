ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਇਹ 9 ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ

ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

CAUSES OF SLEEPLESSNESS: ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗਾ ਪੋਸ਼ਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ: ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੌਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘੁਰਾੜੇ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੌਸਮੀ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਘੁਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੁਰਾੜੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਘੁਰਾੜੇ ਲਏ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਿਮਾਰੀ: ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਅਤੇ ਦਮੇ ਕਾਰਨ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗੈਜੇਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ: ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ, ਟੀਵੀ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਗੈਜੇਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਜਾਂ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਇੰਸਡਾਇਰੈਕਟ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਛੱਡਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਣਾ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਲਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਰੁਝਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਟੌਨਸਿਲ: ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਟੌਨਸਿਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ।

ਅਨਿਯਮਿਤ ਨੀਂਦ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ 'ਜੈਵਿਕ ਘੜੀ' ਵਿਘਨ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਲੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸੌਮਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰੀਰਕ ਬੇਅਰਾਮੀ: ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨੀ, ਸ਼ੋਰ ਜਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਸਹੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੈਫੀਨ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਾਕਲੇਟ, ਠੰਢੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਫਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ।

ਡਰ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ: ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਡਰ, ਇਕੱਲੇ ਸੌਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

