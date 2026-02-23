ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਜਾਗਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Published : February 23, 2026 at 2:50 PM IST
ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗਲਤ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਡਰ ਕੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਂਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੀਂਦ ਆਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਡਰ ਕੇ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਡਰ ਕੇ ਜਾਗਣਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ 'ਤੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਡਰ ਕੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ
- ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ
- ਚਿੰਤਾ
- ਥਕਾਵਟ
- ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ
- ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ
- ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ
ਕਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?
- ਪਸੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਵਿਅਕਤੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ
- ਤੇਜ਼ ਸਾਹ
- ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ
- ਹਿੰਸਕ ਹਰਕਤਾਂ
- ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ
ਕਈ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਈ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੇੜਲੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। - ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਯਾਨਾਪੱਲੀ ਫਿਲਿਪ ਕੁਮਾਰ
ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ?
- ਬੱਚੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ।
- ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡੋ ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ।
- ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫ਼ੋਨ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦਿਓ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਣ ਅਤੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
- ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠਣਾ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਜੇਕਰ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
ਮੇਓ ਕਲੀਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਖਤਰਾ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਨਾ ਦੇਖੋ।
- ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਚੰਗੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
