ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੂਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ ਤਰੀਕੇ
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੂਹੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ? ਤਾਂ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Published : May 10, 2026 at 1:22 PM IST
ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੂਹੇ ਰਸੋਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਤੱਕ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਆਉਣ। ਲੋਕ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ।
ਚੂਹਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ
ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ: ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਆਟਾ ਲਓ, ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਓ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਆਟੇ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ: ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੰਧ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੌਂਗ ਅਤੇ ਮਿਰਚ ਪਾਊਡਰ ਛਿੜਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਪੈਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2012 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਦੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਨੈਫਥਲੀਨ ਗੇਂਦਾਂ: ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਨੈਫਥਲੀਨ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਫਥਲੀਨ ਗੇਂਦਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।
ਲਸਣ: ਚੂਹੇ ਲਸਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲਸਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕੋ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੂਹੇ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੇਥੀ ਦੇ ਪੱਤੇ: ਮੇਥੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੂਹੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਥੀ ਦੇ ਪੱਤੇ ਤੋੜਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਰਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ।
ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਖਿਲਾਰੋ ਜਿੱਥੇ ਚੂਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ। ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।
