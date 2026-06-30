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ਚਾਹ ਨਾਲ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਖਾ ਲਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੈਕਸ ਖਾਣ 'ਤੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

EFFECTS OF EATING SNACKS WITH TEA
ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ? (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 30, 2026 at 12:14 PM IST

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EFFECTS OF EATING SNACKS WITH TEA: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ, ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਨੈਕਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਨੈਕਸ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਚਾਹ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਟੈਨਿਨ ਅਤੇ ਪੌਲੀਫੇਨੋਲ ਕੁਝ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਚਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ, ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ?

  1. ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ: ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕ, ਦਾਲ, ਰਾਜਮਾ, ਛੋਲੇ, ਸੋਇਆ, ਬੀਨਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਖਾਓ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਓ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਤੇਲਯੁਕਤ ਸਨੈਕਸ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੋਸੇ, ਕਚੌਰੀਆਂ, ਪਕੌੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਲੇ ਹੋਏ ਸਨੈਕਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੈਫੀਨ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਜਾਂ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨ: ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਭੋਜਨਾਂ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ, ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਜਾਂ ਆਮ ਬੇਅਰਾਮੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਸ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ।
  4. ਖੱਟੇ ਫਲ: ਖੱਟੇ ਫਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
  5. ਕੇਕ: ਚਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਜ਼ਕੇਕ, ਪਾਸਤਾ, ਕਰੀਮ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  6. ਮਸਾਲੇ: ਲਸਣ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਨੈਕਸ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਬਦਹਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
  7. ਮਿਠਾਈਆਂ: ਮਿਠਾਈਆਂ, ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਚਰਬੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਚਾਹ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ

ਟਿਫਿਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਿਨ ਭਰ ਸੀਮਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ।

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EFFECTS OF EATING SNACKS WITH TEA

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