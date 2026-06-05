ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਚਾਣ

ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ? ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਚਾਣ
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰੀਰ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Published : June 5, 2026 at 1:30 PM IST
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੱਛਣ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 60 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਅੱਠਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ।
ਕੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਣਾਅ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, PCOD/PCOS, ਥਾਇਰਾਇਡ, ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪੀਰੀਅਡਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੰਕੇਤ
- ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਾ ਆਉਣਾ: ਬੋਰਡ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ ਐਲੇਕਸ ਸ਼ਰਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਨਿਯਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
- ਮਤਲੀ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ: ਹਾਰਮੋਨਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ, ਕੋਮਲਤਾ ਜਾਂ ਭਾਰੀਪਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਪਲਾਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ: ਪ੍ਰੋਜੇਸਟ੍ਰੋਨ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ: ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬਲੈਡਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
- ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ: ਹਾਰਮੋਨਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ।
- ਧੱਬੇ: ਹਲਕਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ (ਧੱਬੇ) ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਮਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਬਲੀਡਿੰਗ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਜਾਂ ਯੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੂੰਝਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਭੋਜਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਤੀਬਰ ਲਾਲਸਾ ਜਾਂ ਭੁੱਖ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਆਕਰਸ਼ਕ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਅਚਾਨਕ ਬੇਤੁਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦਾ ਸੁਆਦ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਦਾ ਸੁਆਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਕੜਵੱਲ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕੇ ਕੜਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ: ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਦੇ ਲੇਸਦਾਰ ਝਿੱਲੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪੇਟ ਫੁੱਲਣਾ: ਭਾਵੇਂ ਬੇਬੀ ਬੰਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਫੁੱਲਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੈਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਫਿਣਸੀ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਹਾਰਮੋਨਸ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ hCG ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਟਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ hCG ਹਾਰਮੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਔਰਤ ਦਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
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