ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂਰੀ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ

ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਲਈ ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

January 30, 2026

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਧਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ) ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਈਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਲਈ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਇਰਨ-ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਇਰਨ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਸਤੀ, ਥਕਾਵਟ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਅਤੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?

ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਇਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਥਕਾਵਟ, ਪੀਲੀ ਚਮੜੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੀਟ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ਼ੀਦਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਨਾਜ ਆਇਰਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਪਰ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਸਮਾਈ, ਚਾਹ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਨ, ਅਨਾਜ ਵਿੱਚ ਫਾਈਟੇਟਸ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਚਨ ਵਿਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਆਈਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ

ਆਇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾ ਲੈਣਾ: ਸਰੀਰ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਸੋਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਇਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਇਰਨ ਸਰੋਤ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਆਇਰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਰੀਰ ਇਸਦਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਇਰਨ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਬੂ, ਆਂਵਲਾ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੱਟੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣਾ: ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ-ਬਾਈਡਿੰਗ ਪੌਲੀਫੇਨੌਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਸਮਾਈ 40 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਕਮੀ: ਸਿਰਫ਼ ਆਇਰਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ। ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਇਰਨ ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਨਾ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਦੀ ਕਮੀ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੀ12 ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਇਰਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਮ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬੀ12 ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾੜੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਮਾੜੀ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਇਰਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਅਤੇ ਫੋਲੇਟ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਖਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

