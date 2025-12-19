ਆਖਿਰ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣਾਓ ਇਹ 5 ਤਰੀਕੇ

ETV Bharat / lifestyle

ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਦਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਅਸਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਘੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾਰਕ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਖਾਣਾ?

ਖੱਟੇ ਫਲ ਖਾਓ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ, ਆਂਵਲਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਕੀਵੀ, ਬੇਰੀਆਂ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਕਮਲ ਦਾ ਤਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਕੋਪੀਨ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਮਾਟਰ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਗਾਜਰ, ਅਮਰੂਦ ਅਤੇ ਤਰਬੂਜ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ: ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਇਰਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਲਕ, ਸਲਾਦ, ਸੌਗੀ, ਕੱਦੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਇਰਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਦਾਮ, ਐਵੋਕਾਡੋ, ਛੋਲੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਟਿਸ਼ੂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪੱਤਾ ਗੋਭੀ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕਲੀਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਲਓ: ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ​​ਦਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨੀਂਦ ਮਿਲੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੋਗੇ।

ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ?

  • ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ
  • ਐਲਰਜੀ
  • ਹਾਈਪਰਪੀਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ
  • ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਰਬੀ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ।
  • ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਚਮੜੀ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ
  • ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ
  • ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ
  • ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ
  • ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
  • ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ

