ਕੀ ਟੀ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦੈ ਇਸਤੇਮਾਲ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਟੀ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟੀ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲਾਭ ਛਿਪੇ ਹਨ।

Published : December 8, 2025 at 1:07 PM IST

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਹਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀ ਬੈਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਟੀ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਟੀ। ਟੀ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦੇਣ ਨਾਲ ਚਾਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਟੀ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਟੀ ਬੈਂਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ

ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਟੀ ਬੈਗ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਾਰਕ ਸਰਕਲਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਬਦਬੂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਭੋਜਨ ਤੇਜ਼ ਗੰਧ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਟੀ ਬੈਗ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਸੁੱਕੇ ਟੀ ਬੈਗ ਰੱਖੋ। ਫਿਰ ਕੱਪ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਦਬੂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਸਕੇ।

ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕਲੀਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਟੀ ਬੈਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਫਰਨੀਚਰ: ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਟੀ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਬਾਲੋ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਨਰਮ ਕੱਪੜਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਪੂੰਝੋ।

ਟੀ ਬੈਗ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖਾਦ ਵਜੋ ਵਰਤੋ: ਬਾਲਕੋਨੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਟੀ ਬੈਗ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਖਾਦ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀ ਬੈਗ ਨੂੰ ਕੱਟੋ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਮੱਗਰੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਲ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਟੀ ਬੈਗ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਟੀ ਬੈਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਗਾਓ, ਇਸਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਏਅਰ ਫ੍ਰੈਸ਼ਨਰ: ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਟੀ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਏਅਰ ਫ੍ਰੈਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੋਏ ਟੀ ਬੈਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਲਓ। ਫਿਰ ਬੈਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੂੰਦਾਂ ਪਾਓ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ।

https://www.healthline.com/health/tea-bags-for-eyes#dark-circles

