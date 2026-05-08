ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

ਜੰਕ ਫੂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

JUNK FOOD VS HEALTHY FOOD
Published : May 8, 2026 at 10:50 AM IST

ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਆਦ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਆਦੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਥਕਾਵਟ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਜਾਗਣ 'ਤੇ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ, ਸੁਸਤ ਅਤੇ ਭੁੱਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?

ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਲੇ ਹੋਏ ਚੌਲ, ਨੂਡਲਜ਼, ਪਰਾਠੇ, ਵੜੇ, ਸਮੋਸੇ ਆਦਿ ਹਨ।

60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਨਿਯਮ - ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (NIH) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭੁੱਖ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਟ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਲੇਪਟਿਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲਿਨ ਵਰਗੇ ਹਾਰਮੋਨ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਜਾਂ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੰਕੇਤ ਭੇਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ: ਓਬੇਸਿਟੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2024 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਔਸਤਨ 612 ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ- ਜੰਕ ਫੂਡ ਅੰਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਨਾਲ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਪਰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅੰਤੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਜਰਨਲ ਆਫ਼ ਫਾਸਟ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ - ਕਲੀਨਿਕਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2026 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿਨ ਭਰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦਿਮਾਗ਼ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ: ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੰਕ ਫੂਡ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮੇਗਨ ਗਾਰਸੀਆ-ਵੈੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਕ ਫੂਡ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ਼ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭੋਜਨਾਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੋਜ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਹਾਰਵਰਡ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸੋਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ।

