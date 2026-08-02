ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆਂਵਲਾ, ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ
ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Published : August 2, 2026 at 11:03 AM IST
ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਚਨ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਹੈ ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ।
ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਨਾਲ ਗਾਜਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ?
ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਸ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਂਵਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਪੂਰ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੇਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੁਕੰਦਰ ਆਇਰਨ, ਫੋਲੇਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ, ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।- ਰਿਜੁਲ ਬਹਿਲ, ਚਮੜੀ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ
ਆਂਵਲਾ, ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਭ
ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦਾ: ਆਂਵਲਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੁਕੰਦਰ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਵਿੱਚ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ, ਜ਼ਿੰਕ ਅਤੇ ਆਇਰਨ ਵਰਗੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਫਲੂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਸੇਵਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਜੂਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਾਊਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚਮੜੀ ਲਈ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮਕ: ਆਂਵਲਾ ਅਤੇ ਗਾਜਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇਜਨ-ਬੂਸਟਿੰਗ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮਰ ਵਧਣ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਕੰਦਰ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਚਮਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਾਫ਼, ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਚਮੜੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਆਂਵਲਾ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਾਲਾਂ ਲਈ: ਆਂਵਲਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਖੋਪੜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਵਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ, ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਂਵਲਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟੀ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਚਮੜੀ ਲਈ ਕੋਲੇਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਂਵਲਾ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਿਗਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਆਂਵਲਾ ਦੇ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਗੁਣ ਫਿਣਸੀਆਂ, ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਟੁੱਟਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਣਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ: ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਪਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਜੂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਇੱਛਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਂਵਲਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਂਵਲਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (LDL) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ: ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਬੀਟਾ-ਕੈਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ, ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਾੜ-ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸਦੀ ਉੱਚ ਫਾਈਬਰ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਚਨ ਅਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਡੀਟੌਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਜੂਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਜਮ ਵਿੱਚ ਪੀਓ।
ਜੂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ
- 1 ਛੋਟਾ ਚੁਕੰਦਰ (ਛਿੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ)
- 1-2 ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ (ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ)
- 1-2 ਆਂਵਲਾ (ਬੀਜ ਕੱਢੇ ਹੋਏ)
- ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ ਅਤੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਓ।
- ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਚੁਕੰਦਰ, ਗਾਜਰ ਅਤੇ ਆਂਵਲੇ ਨੂੰ ਬਲੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
- ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਲਾਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੰਢ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।
- ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਬਰੀਕ ਛਾਨਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਲਓ ਅਤੇ ਗੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੋ।
- ਜੂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪੀਓ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-