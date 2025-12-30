ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਮੌਕੇ ਲੰਬੀ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਸਫਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
TENNIS BALL FOOT MASSAGE: ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਸਿਰਹਾਣਿਆਂ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀ-ਆਨ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗਲਿਆਰੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ...ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੈਕਪੈਕ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਪਿੱਠ, ਲੱਤਾਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਾਲਿਸ਼ ਟੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਹੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।-ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ?
ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸਾਜ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਸਾਜ ਬੰਦੂਕ ਵਾਂਗ ਹੀ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਟਾਂ, ਗਿੱਟਿਆਂ, ਪੈਰਾਂ, ਮੋਢਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਟਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਵਿਧੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਹਿਣ, ਮਾਮੂਲੀ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾੜੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਿਸ (DVT) ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦਾਂ ਪੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਿਸ ਗੇਂਦ ਨਾਲ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੇ ਅਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥਕਾਵਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਕੜਵੱਲ ਅਤੇ ਸੋਜ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਡਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲਿਜਾਣਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਪਹਿਨਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਂ ਅੱਠ ਤੋਂ ਦਸ ਘੰਟੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਰਾਮ ਲਈ ਢਿੱਲੇ-ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਸੂਤੀ ਜਾਂ ਲਿਨਨ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਗੇੜ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨਾ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
