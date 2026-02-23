ETV Bharat / lifestyle

ਪੈਕੇਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜੀਆਂ 7 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਪੈਕੇਟ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Published : February 23, 2026 at 3:37 PM IST

ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਭੋਜਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸੇ ਹਨ। ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੱਕ, ਦੁੱਧ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ... ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?

  1. ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਡੇਟ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟ: ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਰਤੋਂ ਡੇਟ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਡੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਹੋਣ। ਬਾਸੀ ਦੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  2. ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚੁਣੋ: ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਪੂਰੀ ਕਰੀਮ, ਟੋਨਡ, ਜਾਂ ਡਬਲ ਟੋਂਡ) ਚੁਣੋ। ਪੂਰੀ ਕਰੀਮ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਟੋਨਡ ਦੁੱਧ ਚਾਹ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਅਤੇ ਡਬਲ ਟੋਂਡ ਦੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
  3. FSSAI ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ: ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਕੇਟ 'ਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਗੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
  4. ਸੀਲ ਅਤੇ ਲੀਕੇਜ: ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਗਿੱਲਾ ਜਾਂ ਚਿਪਚਿਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਸਟੋਰੇਜ ਤਾਪਮਾਨ: ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ 4°C ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਣ।
  6. ਨਕਲੀ ਪੈਕੇਟ: ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਕੇਟ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਬਣਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  7. ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਚਿੰਨ੍ਹ (ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ QR ਕੋਡ): ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੁਣ ਮਿਲਾਵਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੈਕੇਜਾਂ 'ਤੇ QR ਕੋਡ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

