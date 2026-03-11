ETV Bharat / lifestyle

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 6 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਮਿਲਣਗੇ ਕਈ ਲਾਭ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ।

ਗਰਮੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ, ਬਰਫੀਲੇ ਸ਼ਰਬਤ ਅਤੇ ਆਈਸ ਕਰੀਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਪਾਣੀ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਠੰਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਰਿੱਜ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਗਲੇ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਨਾ, ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਅਕਸਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਥਾਂ ਫਰਿੱਜਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਰਿੱਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਘੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੰਢਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?

ਰੰਗ ਦੇਖੋ: ਘੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਦੇ ਰੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕਾਲੇ ਘੜੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਘੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਘੜਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਘੜਾ ਚੁਣੋ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜੋ। ਜੇਕਰ ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਘੜੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਲੀਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਘੜਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ।

ਮੋਟਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਮੋਟਾ ਘੜਾ ਚੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਠੰਢਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਤਲੇ ਘੜੇ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਾਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।

ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਘੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੋ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਘੜਾ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਮਿਲਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਆਕਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਘੜਾ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਘੜਾ ਖਰੀਦੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਘੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋ: ਖੁਰਦਰਾਪਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਘੜਾ ਖੁਰਦਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਟੈਰਾਕੋਟਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਮਿੰਟ ਜਾਂ ਪੀਪੀਓ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਘੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

  1. ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਰੱਖਦਾ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੰਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  2. ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  3. ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਦਾ ਹੈ।
  4. ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
  5. ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ: ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ।

