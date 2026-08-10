ਝੜ ਰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋ ਇਹ 5 ਯੋਗ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ ਲਾਭ?
ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯੋਗ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : August 10, 2026 at 11:01 AM IST
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤਣਾਅ, ਖਰਾਬ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਬਦਲਦੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਆਮ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲ ਝੜਨਾ, ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਹੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਤਣਾਅ, ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੋਗ ਆਸਣਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਯੋਗ ਆਸਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ?
ਅਧੋ ਮੁਖ ਸਵਾਨਾਸਨ: ਅਧੋ ਮੁਖ ਸਵਾਨਾਸਨ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਵੱਲ ਬਲੱਡ ਦਾ ਵਹਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਆਕਸੀਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਰਵੰਗਾਸਨ: ਸਰਵੰਗਾਸਨ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਣ ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਵੰਗਾਸਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰ ਤੱਕ ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਹੈ।
ਵਜਰਾਸਨ: ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਸਣ ਪਾਚਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਪਾਚਨ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਸ-ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਹਤਰ ਪਾਚਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਪਾਉਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਜਰਾਸਨ ਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲਾਸਨ: ਬਾਲਾਸਨ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ, ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੱਟਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਮਸਾਜ ਹੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰ ਹੇਠਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਸਤੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਲਾਸਨ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਣਾਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਸਨ: ਸ਼ਿਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸਡ ਯੋਗ ਮੁਦਰਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁੱਧ ਖੂਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਢਿਆਂ, ਗਰਦਨ, ਪਿੱਠ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਫਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਥ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
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