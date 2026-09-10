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ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਓ ਇਹ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਆਦੀ ਭੋਗ, ਸਿੱਖੋ ਰੈਸਿਪੀ

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

GANESH CHATURTHI RECIPES
GANESH CHATURTHI RECIPES (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 10, 2026 at 1:43 PM IST

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ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੰਬੋਦਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਭੋਗ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਮ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਕਵਾਨ

ਸੁਆਦੀ ਮੋਦਕ: ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੌਲ ਦੇ ਆਟੇ, ਗੁੜ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੋਦਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹਨ। ਖੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਗੁੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਦਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਉਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੜ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂਦ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਚੌਲ ਦਾ ਆਟਾ, ਇੱਕ ਛਾਣਿਆ ਨਾਰੀਅਲ, ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਗੁੜ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਿਆਰੀ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਗੁੜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਫ ਦੇ ਕੇ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਮਲਟੀਗ੍ਰੇਨ ਲੱਡੂ: ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੱਡੂ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਡੂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਆਦੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਟਸ, ਰਾਗੀ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲੱਡੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਈਬਰ, ਆਈਰਨ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-3 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਗੇਂਹੂ ਦਾ ਆਟਾ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਓਟਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਅਲਸੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ, ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਗੁੜ ਅਤੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਘਿਓ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੁਆਦੀ ਲੱਡੂ ਬਣਨਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਟਸ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲਓ ਅਤੇ ਭੁੰਨ ਲਓ। ਫਿਰ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਓਟਸ ਅਤੇ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਓ। ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਓਟਸ, ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਦੇ ਆਟੇ, ਗੇਂਹੂ ਦੇ ਆਟੇ ਅਤੇ ਬੇਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਖਜੂਰ ਦਾ ਪੇਸਟ ਮਿਲਾਓ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਘਿਓ, ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਅਤੇ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਓ। ਫਿਰ ਇਸਦੇ ਗੋਲ ਲੱਡੂ ਬਣਾ ਲਓ।

ਫਲਾਂ ਵਾਲਾ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ: ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਸ਼ਹਿਦ, ਦਹੀ, ਘਿਓ ਅਤੇ ਖੰਡ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਦੇ ਟੁੱਕੜੇ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦਹੀ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਘਿਓ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਫਲ ਲਓ। ਕੇਲਾ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਚੀਆ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓ।

ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਮਖਾਨੇ ਦੀ ਖੀਰ: ਖੀਰ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਵਾਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਵਾਰ ਦੀ ਖੀਰ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨੇ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਆਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਇਸਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਧਾ ਕੱਪ ਜਵਾਰ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਮਖਾਨੇ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਗੁੜ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਛੋਟਾ ਚਮਚ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਚੌਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਜਵਾਰ ਅਤੇ ਮਖਾਨੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਰੈਸਿਪੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮਖਾਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕ ਇਸ ਨਾਲ ਖੀਰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਮਖਾਨਾ-ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਲੱਸੀ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਫਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੈਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਖਾਨਾ-ਨਾਰੀਅਲ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲੱਸੀ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਖਾਨਾ ਮਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਪਾਚਨ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਰੈਸਿਪੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਕੱਪ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਮਖਾਨੇ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਚੀਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਕੇਸਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ।

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