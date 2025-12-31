ETV Bharat / lifestyle

ਸਾਲ 2025 ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਇਹ 6 ਟੈਸਟ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸਾਲ 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਤਾਂਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕੇ।

MUST TAKE HEALTH CHECKUPS
MUST TAKE HEALTH CHECKUPS (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 31, 2025 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

MUST TAKE HEALTH CHECKUPS: 2026 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2025 ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਸੀਬੀਸੀ: ਇਹ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ: ਭਾਰਤ ਨੂੰ 'ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। HbA1c ਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਔਸਤ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਵ-ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੁਆਰਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਟੈਸਟ: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (HDL), ਮਾੜੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ (LDL) ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਿਸਰਾਈਡਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦੀ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਟੈਸਟ: ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਵਧਣਾ, ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ T3, T4 ਅਤੇ TSH ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਬੀ12 ਦੇ ਪੱਧਰ: ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ12 ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਮੂਡ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ: ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੈਪ ਸਮੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

5 TESTS TO CHECK HEALTH
BASIC HEALTH CHECKUP LIST
ਕਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ
WHAT HEALTH TESTS ARE NECESSARY
MUST TAKE HEALTH CHECKUPS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.