ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 4 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ? ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਭਾਰੀ
ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਬਿਹਤਰ ਕਸਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : August 26, 2026 at 12:26 PM IST
ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਫਿੱਟ ਬਾਡੀ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਸਰਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਦੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਟੈਮੀਨਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੰਮਜ਼ੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
BetterHealth ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ?
ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਦੌੜਨਾ: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਦੌੜਨਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਲੀ ਢਿੱਡ ਦੌੜਨਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਸਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਰਪੂਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੌੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਫੈਟ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਖਰਚ ਹੋਈ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੌੜਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਗਲਤ ਹਨ। ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 90-ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੂਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਢਿੱਡ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੌੜਨ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਨਰਜੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਖੋਹਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਹੀਂ ਕੱਪੜੇ ਚੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਢਿੱਲੇ ਜਾਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਹਿਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਢਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਨਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਸਹੀਂ ਫਿਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਜੁੱਤੇ ਚੁਣੋ।
ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਦੌੜੋ: ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਰੁੰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਦਾ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਨਾਲ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਵਧਾਓ।
ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
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