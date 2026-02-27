ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਪੀਓ ਇਹ 4 ਡਰਿੰਕਸ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਨਾਕ
ਸੌਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Published : February 27, 2026 at 1:42 PM IST
ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਲ, ਪਾਚਨ ਜਾਂ ਤਰਲ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ, ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।-ਡਾ. ਵਿਕਰਮ ਧਾਰਪ
ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਡਰਿੰਕਸ ਪੀਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ- ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਹ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇਨਸੁਲਿਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਤ ਭਰ ਖਤਰਨਾਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੰਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸਿਡ ਰਿਫਲਕਸ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਾਚਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ: ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟ, ਹਰਬਲ ਟੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਖੰਡ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
ਸ਼ਰਾਬ: ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੀਂਦ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ: ਨਿੰਬੂ, ਕੈਮੋਮਾਈਲ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
ਕੈਫੀਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ: ਕੈਫੀਨ ਇੱਕ ਉਤੇਜਕ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਫੀਨ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖੰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤੇਜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਫੀਨ ਦੀ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਸੁਮੇਲ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ: ਕੈਫੀਨ-ਮੁਕਤ ਹਰਬਲ ਟੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਕੈਫ਼ ਚਾਹ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੀਓ।
ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ: ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਠੰਢੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਲੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।
ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਲਪ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੀਓ।
ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀਂ ਤਰੀਕਾ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਸਗੋਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਓ:-
- ਛੋਟੇ ਘੁੱਟ ਲਓ, ਵੱਡਾ ਗਲਾਸ ਨਹੀਂ
- ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਚੁਣੋ।
- ਜੇਕਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੌਣ ਤੋਂ 30-60 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਦਿਨ ਭਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਨਾ ਲੱਗੇ।
ਲੱਛਣ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਪੰਰਕ ਕਰੋ:-
- ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ
- ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਤਲੀਆਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਸੋਜ
- ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਥਕਾਵਟ।
- ਤੇਜ਼ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਜਾਂ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
- ਸੁੱਕਾ ਮੂੰਹ
- ਸ਼ੂਗਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
