ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ 10 ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਦੇ ਹਨ ? ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਭਾਰ ਘੱਟ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 30, 2025 at 1:15 PM IST

WEIGHT LOSS: ਮੋਟਾਪਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਸਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਾਰ ਘਟਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੋ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ ਅਮਾਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ 10 ਸੰਕੇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰ ਘਟਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ

  1. ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ: ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
  2. ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ: ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਠੰਢ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  3. ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਗੰਧ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ: ਚਰਬੀ ਸਾੜਦੇ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਗੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣਾ: ਸਵੇਰੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  5. ਕੱਪੜੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  6. ਅਚਾਨਕ ਡਕਾਰ ਆਉਣਾ- ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਡਕਾਰ ਜਾਂ ਗੈਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  7. ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ: ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸਰਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ੍ਹ ਦਿਨ ਭਰ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਾਲਣ ਲਈ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
  8. ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਛਾ: ਚਰਬੀ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਸ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
  9. ਚਮੜੀ ਦਾ ਨਰਮ ਹੋਣਾ: ਚਰਬੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸੋਜ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
  10. ਕਮਰ ਜਾਂ ਕੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੰਚ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਸੁੰਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਬੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ।

