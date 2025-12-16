ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਇਹ 10 ਆਦਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਪੀਲਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਸੁਧਾਰ
ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Published : December 16, 2025 at 4:00 PM IST
CAUSES OF YELLOW TEETH: ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਲੇ ਦੰਦਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਭੋਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਦਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੰਦ ਪੀਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਦਤਾਂ
ਚਾਹ: ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਟੈਨਿਨ ਕੌਫੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ 'ਤੇ ਭੂਰੇ ਜਾਂ ਪੀਲੇ ਧੱਬੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋਲਗੇਟ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਧੱਬੇ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਪੀਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ ਜਾਂ ਘੱਟ ਟੈਨਿਨ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਬਲ ਚਾਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।
ਹਲਦੀ: 2022 ਦੇ NCBI ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਲਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰੰਗਦਾਰ ਕਰਕਿਊਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਿਡਿਟੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਲੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਨੈਕ ਖਾਣਾ: ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਨੈਕ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦਾ pH ਸੰਤੁਲਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨੈਮਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦਾਗ-ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਨੈਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਸੇਬ ਵਰਗੇ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਨੈਮਲ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਕਸਰਤ ਪੂਰਕ: ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਰੰਗ ਧੱਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਪੂਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੰਗਹੀਣ, ਸੁਆਦ ਰਹਿਤ ਪੂਰਕ ਚੁਣੋ। ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਲੀ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ: ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਲਾਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਘਾਟ ਧੱਬੇ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਣਾ: ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੰਗਦਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੀਓ ਅਤੇ ਧੱਬੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਕੜ੍ਹੀ, ਚੁਕੰਦਰ ਆਦਿ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਰਲੀ ਕਰੋ।
ਭੋਜਨਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ: ਖੱਟੇ ਫਲ, ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਵਰਗੇ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰੰਗਦਾਰ ਰੰਗ ਨਰਮ ਪਰਲੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਕਲੀ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਊਥਵਾਸ਼: ਕੁਝ ਨਕਲੀ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਊਥਵਾਸ਼ ਅਕਸਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਰਲੀ 'ਤੇ ਦਾਗ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਊਥਵਾਸ਼ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਵਰਤੋ ਜੋ ਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਲਕੋਹਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ: ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਾਗ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੁਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਰਮ ਬ੍ਰਿਸਟਲ ਵਾਲੇ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਲੋਰਾਈਡ ਟੂਥਪੇਸਟ ਨਾਲ ਗੋਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਸ਼ ਕਰੋ। ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਟੂਥਬਰੱਸ਼ ਬਦਲੋ।
