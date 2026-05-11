ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਚਤ
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Published : May 11, 2026 at 1:06 PM IST
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਜਨਮਦਿਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਲਈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨਾਲੋਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਲੈਣ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ: ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਟਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੀਨੂ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋ ਖਾਧੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ: ਕੁਝ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਪਾਰਟਨਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਨਿੰਗ ਡੀਲਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ Buy One Get One Free ਵਰਗੇ ਆਫਰਸ, ਮੁਫਤ ਪਕਵਾਨ ਜਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸੈੱਟ ਮੀਨੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਕੱਠੇ ਆਰਡਰ ਕਰੋ: ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜੰਬੋ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਕ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਕਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਹਨ।
ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ: ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਹਕ ਕੁਝ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੇਲਜ਼ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਦਿਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡਿਨਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੂਪਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ: ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੂਪਨ, ਵਾਊਚਰ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਹਨ ਜੋ ਫਾਈਨ ਡਾਇਨਿੰਗ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ ਡਾਇਨਿੰਗ ਡੀਲ ਅਤੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਾਊਚਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆਫ਼ਰਸ?: EazyDiner ਅਤੇ Swiggy's DineOut ਵਰਗੀਆਂ ਡਾਇਨਿੰਗ ਐਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਕ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੋ ਲੋਕ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਕਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਬੋਤਲਬੰਦ ਪਾਣੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਵਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਈਆਂ ਹਨ।
