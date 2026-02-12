ਪਾਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਹਤ

ਪਾਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਹਤ
ਪਾਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੁਝ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
Published : February 12, 2026 at 1:35 PM IST
CRACKED HEELS REMEDIES: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ, ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਡੀਆਂ ਫੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਡੀਆਂ ਫੱਟਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਲੋਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੁਝ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਪਾਟੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ?
ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣਾ: ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹਿੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਧੂੜ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਢਕੇ ਪੈਰ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਰੁਟੀਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਫੋਲੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿੱਲੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਰਗੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫੁੱਟ ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਪਿਊਮਿਸ ਸਟੋਨ ਨਾਲ ਰਗੜੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਓ ਸਗੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਗੜੋ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ, ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ: ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਿੱਲੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਦਾਮ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਗੇ।
ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ: ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀਆਂ ਸੂਤੀ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਹਿਨੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ। ਪੈਰ ਨਰਮ ਅਤੇ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਠੰਢ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੁਰਾਬਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ।
ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੁਰਨਾ: ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਨਰਮ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨਰਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਰਮ ਜੁੱਤੇ ਪਹਿਨੋ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਓ।
- ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ
- ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਸਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਰੱਖਣਾ
- ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
- ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢ ਜਾਂ ਗਰਮੀ
- ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣਾ
- ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-