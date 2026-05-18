ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਜਾਣੋ
ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
Published : May 18, 2026 at 2:02 PM IST
45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਆਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ 40-45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੀਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਅਤੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੇਚਰ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਠੀਏ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ: ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਹਾਰਮੋਨ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸੋਜ ਤੋਂ ਬਚਾਉਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹਾਰਮੋਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਝਿੱਲੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ੍ਰੋਜਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ: ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਇੱਕ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਰਦ, ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਸਵੇਰੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੜਾਅ ਅਤੇ ਪਦਮਾਸਨ ਜਾਂ ਸੁਖਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜੋੜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਦ ਤੁਰੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰਿਸਰਚਗੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਦਾ ਉੱਚ ਪ੍ਰਚਲਨ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ: ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਅਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਵੇਲੇ ਥਕਾਵਟ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰ ਵਧਣਾ: ਔਰਤਾਂ ਦਾ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰ ਹੌਲੀ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਕਾਰਨ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਤੁਰਨ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਧੂ ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੌਪਕਿੰਸਆਰਥਰਾਈਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਗੋਡਿਆਂ ਵਰਗੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਣਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਟੀਲੇਜ ਡੀਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਕੰਮ ਦਾ ਤਣਾਅ: ਔਰਤਾਂ ਅਕਸਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਬੈਠਣ, ਝੁਕਣ ਅਤੇ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਣਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ?
- ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਰੋ
- ਭਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ
- ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ।
- ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।
- ਪੱਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਕਰੋ
- ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਾ ਬੈਠੋ। ਹਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉੱਠੋ ਅਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਸੈਰ ਕਰੋ।
- ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਘਟਾਓ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਖਾਓ।
- ਖੰਡ, ਆਟਾ, ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਓ।
