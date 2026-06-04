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ਕਿਹੜੇ 5 ਭੋਜਨ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਦੂਰੀ

ਕੁਝ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

5 FOODS CAUSE HAIR LOSS
ਕਿਹੜੇ 5 ਭੋਜਨ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਰਨ ? (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 4, 2026 at 1:42 PM IST

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5 FOODS CAUSE HAIR LOSS: ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਤੇਲ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਸੀਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਝੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭੋਜਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ...

ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਝੜਦੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਰਾਕ

ਰਿਫਾਈਂਡ ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਭੋਜਨ: ਚਿੱਟੀ ਬਰੈੱਡ, ਬਿਸਕੁਟ, ਕੇਕ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਸਨੈਕਸ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਿਫਾਈਂਡ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। 2016 ਦੇ NIH ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਹਾਰਮੋਨਲ ਅਸੰਤੁਲਨ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਅਤੇ ਰਿਫਾਈਂਡ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ: ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਘਣਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੜੇ, ਸਮੋਸੇ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਵਰਗੇ ਭੋਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸ ਫੈਟ ਅਤੇ ਓਮੇਗਾ-6 ਫੈਟੀ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨਾਮਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਝੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਬਾਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਲਾਲ ਮੀਟ: ਲਾਲ ਮੀਟ ਸੁਆਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਲਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਪੜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2010 ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਲ ਮੀਟ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਛੇਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਲਈ ਲਾਲ ਮੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਪੌਦੇ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸੋਡਾ: ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਅਤੇ ਸੋਡਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਈਟ ਸੋਡਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਕਲੀ ਮਿੱਠੇ ਪਦਾਰਥ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਲ ਪਤਲੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਾ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਅਤੇ ਲੂਣ: ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੱਛੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਸ਼ਾਰਕ ਅਤੇ ਸਵੋਰਡਫਿਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਾ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੱਤ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਝੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਲੂਣ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਓਮੇਗਾ-3 ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਗਿਰੀਆਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣਗੇ।

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TAGGED:

5 FOODS CAUSE HAIR LOSS
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WAYS TO DEAL WITH HAIR LOSS
ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ
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