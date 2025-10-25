ETV Bharat / lifestyle

ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਲਈ ਪਾਏ ਕੱਪੜੇ, ਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

Washing machine use
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 25, 2025 at 4:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ਲ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਰਲ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ-ਲੋਡ ਅਤੇ ਟਾਪ-ਲੋਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਮਾਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਧੋਣ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ, ਜਾਣੋ...

ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਲੋਡ ਕਰਨਾ, ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

Washing machine use
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਧੋਵੋ। ਗੰਦਗੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲਰਾਂ 'ਤੇ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਨਾਲ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਹਨ...

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਓ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬੇ

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਲਰਾਂ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਦਿਓ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਬਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਓ।

ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 4 ਚਮਚੇ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਲਈ ਭਿੱਜਣ ਦਿਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਦਾਗ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਦਾਗ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Washing machine use
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਟਿੰਗ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਧੱਬੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਾਗ਼ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਮ ਧੋਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੱਭੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ, ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ, ਚਿੱਟੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ, ਅਤੇ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਸੁੰਗੜਨ ਜਾਂ ਫਿੱਕੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਨਾਲ ਧੱਬੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Washing machine use
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਫੋਟੋ (CANVA)

ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਧੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਧੱਬੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਧੇਰੇ ਐਨਜ਼ਾਈਮ ਵਾਲੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡਿਟਰਜੈਂਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੰਦਗੀ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਦਾਗ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਲੋਡ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

TAGGED:

WASHING MACHINE
STEP BY STEP TO REMOVE STAINS
STAINS FROM CLOTHES
ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
WASHING MACHINE USE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਕੀ ਤੁਸੀ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ

ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਹਾਈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਜਾਣੋ ਇਸਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਕਾਰਨ

ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੇਟ ਦਾ ਅਲਸਰ ? ਜਾਣੋ ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.