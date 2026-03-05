ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਣ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ

ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਜਾਣ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਕਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Published : March 5, 2026 at 12:35 PM IST
VITAMIN K DEFICIENCY SYMPTOMS: ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ
ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ K1, ਜੋ ਖੂਨ ਦੇ ਜੰਮਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ K2, ਜੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੱਡੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੂਨ ਵਗਣਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਥਕਾਵਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਛਾਣਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰਕਾਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਟਾਮਿਨ K ਦੀ ਘਾਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਕਾਸ, ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੀਲ ਪੈਣਾ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਲੱਛਣ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨੀਲ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣਾ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ: ਨਹੁੰਆਂ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਗੂੜ੍ਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਧੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਟ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦਾ ਖੂਨ-ਥੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ: ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਲਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਘੱਟ ਲਚਕੀਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਲੱਛਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਤ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਸੂੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ: ਟੱਟੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਟੱਟੀ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਧਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ: ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ-2 ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਓਸਟੀਓਕੈਲਸੀਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। healthdirect.gov.au ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਫ਼ੀ K-2 ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਜ਼ਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ-2, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ-3 ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ: ਜਦੋਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ-2 ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਰਮ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਮਨੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਾਲਵ ਜਾਂ ਗੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਅਤੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਥਕਾਵਟ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ: ਥਕਾਵਟ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲੀਡਜ਼ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਾਗ, ਬ੍ਰੋਕਲੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ ਸਪਾਉਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੂਰਕ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
