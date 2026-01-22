ETV Bharat / lifestyle

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ

ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN STARTS
VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN STARTS (Instagram)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 22, 2026 at 1:27 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN STARTS: ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 27576) ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਪਰਫਾਸਟ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਪਰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਸੇਵਾ 23 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 17 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ (ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 27576) ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਰਗਾ ਹੈ।

'ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੂਪ' ਕੀ ਹੈ?

'ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੂਪ' ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਏਸੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਡੱਬਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਾਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦੋ ਬਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੂਪ

ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੰਟੈਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰ ਦੇਵਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇਸ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਝਲਕ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਵਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੇ ਵਜੋਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੈਬਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਡਬਲ-ਸੀਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਧਾਰਕ। ਇਹ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹੁਤ ਉੱਨਤ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ।"

ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ?

  1. ਚਾਰਜਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ: ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਜਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਗੈਜੇਟਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
  2. ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਏਸੀ ਕੰਟਰੋਲ: ਆਧੁਨਿਕ ਏਸੀ ਵੈਂਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਏਸੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  3. ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਕਾਲ ਸਿਸਟਮ: ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਬਟਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
  4. ਭਰਪੂਰ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲੈੱਗਰੂਮ: ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੈੱਗਰੂਮ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  5. ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ: ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇਜ਼ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਲਈ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।

ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਟੱਕਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵਰਗਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜਦਕਿ ਕਿਰਾਏ ਔਸਤ ਯਾਤਰੀ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਤੀ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 12 ਤੋਂ 14 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇਗੀ।

ਟਿਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ

  1. ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਕਾਮਾਖਿਆ (ਗੁਹਾਟੀ) ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਏਸੀ 3-ਟੀਅਰ ਟਿਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 2,299 ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ ਲਈ ਇਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਇਆ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,334 ਅਤੇ 960 ਹੋਵੇਗਾ।
  2. ਏਸੀ 2-ਟੀਅਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਾਵੜਾ-ਗੁਹਾਟੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 2,970 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,724 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1,240 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਹਾਵੜਾ ਤੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਏਸੀ ਕਿਰਾਇਆ 3,640 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 2,113 ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1,520 ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ।
  4. ਕਾਮਾਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਦਾ ਟਾਊਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਏਸੀ 3-ਟੀਅਰ ਲਈ 1,522, ਏਸੀ 2-ਟੀਅਰ ਲਈ 1,965 ਅਤੇ ਫਸਟ ਏਸੀ ਲਈ 2,409 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਾਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਏਸੀ 3-ਟੀਅਰ ਲਈ 962, ਏਸੀ 2-ਟੀਅਰ ਲਈ 1,243 ਅਤੇ ਫਸਟ ਏਸੀ ਲਈ 1,524 ਹੈ।

ਹਾਵੜਾ-ਗੁਹਾਟੀ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਸੇਵਾ, ਸਰਾਏਘਾਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12345/12346) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਰਾਏਘਾਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਹਾਵੜਾ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ/ਕਾਮਾਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ 966 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 17 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 14 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਟ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੀ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

VANDE BHARAT SLEEPER
VANDE BHARAT SLEEPER ROUTES
VANDE BHARAT SLEEPER PRICE
VANDE BHARAT SLEEPER FACILITIES
VANDE BHARAT SLEEPER TRAIN STARTS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.