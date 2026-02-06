ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ Rose Day ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ Valentine Week ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗੁਲਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ Rose Day ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ Valentine Week ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗੁਲਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣ ਲਓ ਹਰ ਫੁੱਲ ਦੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ
ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ROSE DAY 2026 (Getty Image)
Published : February 6, 2026 at 4:56 PM IST
ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਜੋੜੇ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਵੱਲੋ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਮੌਕੇ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਰੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਸਨੂੰ ਦੇਣਾ?
- ਲਾਲ ਰੰਗ: ਲਾਲ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਫੁੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਪੀਲਾ ਰੰਗ: ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਿਓ। ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।
- ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ: ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।
- ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ: ਇਹ ਰੰਗ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਿਓ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਜ਼ ਡੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-