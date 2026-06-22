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ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ

FSSAI ਅਨੁਸਾਰ, ਭੋਜਨ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

EFFECT OF PACKING FOOD IN NEWSPAPER
ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆਂ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ? (FSSAI)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 22, 2026 at 12:38 PM IST

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EFFECT OF PACKING FOOD IN NEWSPAPER: ਸਵੇਰ ਦੇ ਟਿਫਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੱਕ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਲਪੇਟਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (FSSAI) ਨੇ ਇਸ ਆਦਤ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। FSSAI ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆਂ ਭੋਜਨ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ?

FSSAI ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਲਿਆ ਖਾਣਾ ਲਪੇਟਨਾ ਚਾਹੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਸੀਸਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਸਿੱਧੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆਂ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ?

  1. ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਰੰਗ ਹਾਰਮੋਨਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀਆਂ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ, ਪੀਐਮਐਸ, ਬਾਂਝਪਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਮੀਨੋਪੌਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
  2. ਜੇਕਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਮ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਨਮ ਭਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  3. ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੇਵਨ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਿਸਰਚਗੇਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਸੀਸਾ, ਨੈਫਥਾਈਲਾਮਾਈਨ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਏਐਚਆਰ (ਏਰੀਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਰੀਸੈਪਟਰ) ਐਗੋਨਿਸਟ ਵਰਗੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਊਰੋਟੌਕਸਿਟੀ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਗਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ, ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
  4. ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਤਹਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  5. ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਰੰਗ ਵੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
  6. ਇਸ ਆਦਤ ਦਾ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭੋਜਨ?

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲਪੇਟਣ ਲਈ ਅਖ਼ਬਾਰ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣੇ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਕਲਪ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:-

  1. ਸੁਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਲੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਕੂਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
  2. ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲੇ ਅਤੇ ਤੇਲਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਬਟਰ ਪੇਪਰ ਅਤੇ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਡ ਰੈਪਿੰਗ ਪੇਪਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਭੂਰੇ ਕਰਾਫਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
  3. ਮੱਕੀ ਦੇ ਸਟਾਰਚ ਤੋਂ ਬਣੇ ਫੂਡ ਪੈਕਿੰਗ ਡੱਬੇ, ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ, ਗਲਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਬਣੇ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫੂਡ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
  4. ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਟਲਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ।

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