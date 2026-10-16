ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਚਮੜੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਤਰਾ
ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
Published : October 16, 2026 at 3:14 PM IST
QUICK FIXES PUTTING HEALTH AT RISK: ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਵਿੱਕ-ਫਿਕਸ ਬਿਊਟੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਰੁੰਤ ਨਿਖਾਰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ?
ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਈ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ, ਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਅਤੇ ਫੇਅਰਨੈੱਸ ਕ੍ਰੀਮ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਬੇਨ, ਸਲਫੇਟਸ ਅਤੇ ਹੈਵੀ ਮੈਟਲਾਂ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।-ਡਾ. ਹੇਤਾਂਸ਼ੂ ਪਾਰਿਖ, ਓਨਕੋਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ
ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ?
ਸਮੱਸਿਆ ਮੇਕਅੱਪ ਕਰਨ, ਸੈਲੂਨ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਊਟੀ ਇਲਾਜਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰਦਰਦ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਡਾ. ਹੇਤਾਂਸ਼ੂ ਪਾਰਿਖ, ਓਨਕੋਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਚਮੜੀ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਬੇਂਜੀਨ, ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ, ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਂਜੀਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਈ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਬੇਂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ ਲਾਈਫ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਰਮੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਐਂਡੋਕਰੀਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਸਮੈਟਿਕ, ਨਿੱਜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨਿਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਅਤੇ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਐਲਰਜੀ, ਸੋਜ, ਸਿਰਦਰਦ ਜਾਂ ਦਮਾ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਰਗਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼, ਪਰਫਿਊਮ, ਕ੍ਰੀਮ, ਲੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਕੈਮਿਕਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥੈਲੇਟਸ ਆਮ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੋਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਹਾਰਮੋਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਖਤਰੇ ਦਾ ਪੱਧਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਿਕਲਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੌਜ਼ੂਦ ਸਾਰੇ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਪੰਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਡਕਟਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਇਲਾਜ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਕਿਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ।
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ, ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਬਿਊਟੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਿਓਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਦਿਖਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁੰਦਰਤਾਂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ।
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