ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਰੂਮ ਹੀਟਰ? ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਗਲਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ...

ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ROOM HEATER DISADVANTAGES
ROOM HEATER DISADVANTAGES (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : December 21, 2025 at 1:30 PM IST

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਠੰਢ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੋ: ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਵਾ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਣ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ: ਹੀਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਨਮੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਮੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ: ਕਮਰੇ ਦੇ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ, ਬਿਸਤਰੇ, ਕਾਗਜ਼, ਲੱਕੜ ਅਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਅੱਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀਟਰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਆਦਤ ਹੈ। ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਜਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰੋ

ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ: ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਰੂਮ ਹੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੀਟਰ ਦੇ ਡਿੱਗਣ 'ਤੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਸੈਂਸਰ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹੀਟਰ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਾਵਰ ਕੋਰਡ ਅਤੇ ਪਲੱਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ, ਧੂੜ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੰਧ ਆਉਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ

  1. ਸੌਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਰੱਖੋ।
  2. ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿਓ।
  3. ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
  4. ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ।
  5. ਹੀਟਰ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਵਰਤੋ।
  6. ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ।

ROOM HEATER USES
ROOM HEATER DANGEROUS
ਰੂਮ ਹੀਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
HOW TO USE A ROOM HEATER
ROOM HEATER DISADVANTAGES

