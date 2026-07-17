ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਰੋ ਵਰਤੋਂ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੋ ਤਰੀਕਾ
ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵਾਲ ਝੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : July 17, 2026 at 3:05 PM IST
MULTANI MITTI BENEFITS FOR HAIR: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਾਲ ਝੜਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਂਡਰਫ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਲ ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੂੰਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਿਟ ਐਂਡਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ।
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਭ
ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ: ਡਾ. ਅਰਾਧਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਧੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖੋਪੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਲਯੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੁਣ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੋਪੜੀ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਡੈਂਡਰਫ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹੋ: ਡੈਂਡਰਫ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਗੰਦਗੀ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਲੀ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਕ੍ਰੱਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਪੜੀ ਤੋਂ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਝੁਰੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਜਲੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੈਕ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੋਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਰਸਾਇਣਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਕੇ, ਧੁੰਦਲੇ ਅਤੇ ਭੁਰਭੁਰਾ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਨਮੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?
ਤੇਲਯੁਕਤ ਵਾਲਾਂ ਲਈ: ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਚਮੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ। 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਸਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ।
ਸੁੱਕੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਜਾਂ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੇਅਰ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਨਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਹੇਅਰ ਪੈਕ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਫੈਦ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ: ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਫੈਦ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਆਂਵਲਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ।
ਝੜ ਰਹੇ ਵਾਲਾਂ ਲਈ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਝੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੈਕ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਮੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਡੈਂਡਰਫ ਲਈ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਰਸ ਦਾ ਪੇਸਟ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ। ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਖੋਪੜੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਧੋ ਲਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਅਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ
- ਖੁਸ਼ਕ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਓ।
- ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਠੰਢਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।
- ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਲਗਾਉਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ।
- ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
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