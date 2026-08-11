ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀ
ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਮਣਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
RUDRAKSHA AND THEIR BENEFITS (Getty Image)
Published : August 11, 2026 at 12:20 PM IST
ਜੋਤਸ਼ੀ ਡਾ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਖੁਦ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਮਹਾਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ ਸੋਲ੍ਹਾ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਿਆਂ, ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ।
ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ
- ਇੱਕ ਮੁਖ਼ੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਣਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਧਨ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹਨ।
- ਦੋ ਮੁਖ਼ੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਅਰਧਨਾਰੀਸ਼ਵਰ ਹਨ।
- ਤਿੰਨ-ਮੁਖ਼ੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਅਗਨੀ ਹਨ।
- ਚਾਰ-ਮੁਖ਼ੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹਨ।
- ਪੰਜ-ਮੁਖ਼ੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕਲਾਗਨੀ ਰੁਦਰ ਹਨ।
- ਛੇ-ਮੁਖ਼ੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਕਾਰਤੀਕੇਯ ਹਨ।
- ਸੱਤ-ਮੁਖ਼ੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੇਵਤਾ ਮਾਤਾ ਮਹਾਲਕਸ਼ਮੀ ਹੈ।
- ਅੱਠ-ਮੁਖ਼ੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਹਨ।
- ਨੌ-ਮੁਖ਼ੀ: ਇਸਨੂੰ ਊਰਜਾ, ਸ਼ਕਤੀ, ਹਿੰਮਤ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਦੇਵਤਾ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਹੈ।
- ਦਸ-ਮੁਖ਼ੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਣੂ ਹਨ।
- ਗਿਆਰਾਂ ਮੁਖ਼ੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਗੁੱਸੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਹਨ।
- ਬਾਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖ਼ੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਨਾਮ, ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਗੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਹਨ।
- ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਕਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਹਨ।
- ਚੌਦਾਂ ਮੁਖੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਕਸਟ ਸੇਂਸ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਹੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਹਨ।
- ਗਣੇਸ਼ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਬੁੱਧੀ ਵਧਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਤੂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਹਨ।
- ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਰੁਦਰਾਕਸ਼: ਇਸਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦੇਵਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਪਾਰਵਤੀ ਹੈ।
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