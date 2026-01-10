ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਜ਼ਮਾਓ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖੇ
ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮਾਈਂਡੇ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ...
Published : January 10, 2026 at 12:58 PM IST
HOME REMEDIES FOR HEADACHES: ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਠੰਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਆਓ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮਾਈਂਡੇ ਤੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ, ਲੱਛਣਾਂ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ...
ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ: ਜਦੋਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ ਸਾਈਨਸ ਕੈਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਸਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ: ਅਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਚਿੜਚਿੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਕਮੀ: ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਧੁੱਪ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਰੋਟੋਨਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, "ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ", ਜੋ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕੁਚਨ: ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਸੰਕੁਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣ:
- ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ।
- ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ, ਛੁਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਦ।
- ਸਾਈਨਸਾਈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦਰਦ।
- ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਸਿਰ ਦਰਦ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ: ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਰੇਣੂਕਾ ਮਾਈਂਡੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ...
- ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਅਤੇ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕੰਪਰੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
- ਅਦਰਕ ਅਤੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨਾਲ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਦੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਦਾਮ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਅਨਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
- ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਨਾ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਨਿਯਮਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਟੋਪੀ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਾਉਣ। ਸਹੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ, ਕਾਫ਼ੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ।
(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।)