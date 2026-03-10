ETV Bharat / lifestyle

ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਯੋਗਾ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਯੋਗਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ।

YOGA TRAINER TRIPTI SHARMA
YOGA TRAINER TRIPTI SHARMA (ETV Bharat)
ਰਾਮਨਗਰ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਨੈਨੀਤਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਯੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਜਿਊਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਪਤੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕੁਮਾਊਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਯੋਗਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ। ਨਿਰੰਤਰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਅਰ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਕੇਂਦਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 100 ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਨਲਾਈਨ ਯੋਗਾ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।-ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਮੇਰੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਆਰ, ਮੁੰਬਈ, ਦਿੱਲੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਆਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਕੈਨੇਡਾ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਲੋਕ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੋਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਊਰਜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।-ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ

ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਸਨੇ ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਦੇ ਯੋਗਾ ਪਾਠਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਸਿਖਾਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

