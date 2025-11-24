ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ? ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਲਓ ਧਿਆਨ
ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
Published : November 24, 2025 at 2:43 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜੋ ਅਕਸਰ 'ਮਾੜੀ' ਤੋਂ 'ਗੰਭੀਰ' ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਫੇਫੜੇ PM2.5 ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਚੁਣਨਾ: ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਿਨ ਭਰ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਕਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਿਨ ਨੂੰ ਸੀਲ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਰੀਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ: ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿਅਸਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਬਾਹਰੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰ ਦੀ ਰੀਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੀਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਫਿਲਟਰ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕੈਬਿਨ ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਗ੍ਰੇਡ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਫਿਲਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕ ਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਪੋਰਟੇਬਲ HEPA ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਰੱਖੋ: ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ HEPA ਪਿਊਰੀਫਾਇਰ ਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਰੀਕ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਰ ਲਈ ਮਾਸਕ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ।
ਸਾਫ਼ ਰਸਤੇ ਚੁਣੋ: ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਭਾਰੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਕਸਾਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਉਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਤ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਘੱਟ ਐਕਸਪੋਜਰ ਖੰਘ, ਘਰਰ ਘਰਰ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।
