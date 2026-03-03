ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ
ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਾਣੋ...
Published : March 3, 2026 at 12:09 PM IST
AMERICA ISRAEL IRAN WAR: ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ...
ਜੰਗ ਡਰਾਉਣੀ ਅਤੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ...
- ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਘਬਰਾਹਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡੂੰਘਾ ਸਾਹ ਲਓ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰਹੋ।
- ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮੀਗਤ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।
- ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (ਰੇਡੀਓ ਜਾਂ ਟੀਵੀ 'ਤੇ) ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਤੁਰੰਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਪਾਣੀ, ਦਵਾਈ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪੈਕ ਕਰੋ। ਜੰਗ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬੱਗ-ਆਊਟ ਬੈਗ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿੱਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਣੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ, ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਫਲੈਸ਼ਲਾਈਟ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਪੈਕ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ।
- ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਰਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ NGO, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ।
- ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ, ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖਾਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹੋ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੋਟ:
ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ (ਪਾਣੀ, ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ, ਨਕਦੀ) ਦਾ ਸਟਾਕ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਰਹਿਣਾ। ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ।