ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਕਾਲਾ ਲੂਣ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪਿੱਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ...

ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਓ ਕਾਲਾ ਨਮਕ (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 29, 2025 at 3:51 PM IST

4 Min Read
EAT BLACK SALT FOR WEIGHT LOSS: ਕਾਲਾ ਨਮਕ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਸੰਪੂਰਨ, ਇਲਾਜ ਗੁਣਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਕਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।

ਇਹ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਧਕ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਗੰਧ ਅਤੇ ਸੁਆਦ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਕਾਲਾ ਨਮਕ (GETTY IMAGES)

ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਾਲਾ ਨਮਕ

ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਟ ਦੀ ਚਰਬੀ ਪਿਘਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਮਕ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਆਮ ਨਮਕ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ?

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇਹਾ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਕੁਦਰਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਰੰਗ ਗੂੜ੍ਹਾ ਭੂਰਾ ਅਤੇ ਜਾਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੰਧਕ ਵਰਗੀ ਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਆਮ ਨਮਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਨਮਕ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿਹਤ ਗੁਣ ਹਨ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇਹਾ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਪਾਚਨ ਲਈ ਪਿੱਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਅਤੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਚਮੜੀ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਾਲਾ ਨਮਕ (GETTY IMAGES)

ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਨੇਹਾ ਯਦੁਵੰਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਮਕ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਆਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਜਸ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਨਮਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਸੇਵਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਸੋਡੀਅਮ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੋਟਾਪੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਭਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਓ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਾਹ ਵਾਂਗ ਪੀਓ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਹੋਰ ਫਾਇਦੇ

  • ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼, ਪੇਟ ਦਰਦ, ਫੁੱਲਣਾ ਅਤੇ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  • ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
  • ਖੰਘ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਫੜ ਕੇ ਇਸਦਾ ਰਸ ਪੀ ਕੇ ਆਪਣੀ ਖੰਘ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
  • ਕਾਲਾ ਨਮਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

(ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ETV ਭਾਰਤ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।)

