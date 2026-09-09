ਕੀ ਤੁਸੀਂ 50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਨ? ਅਪਣਾ ਲਓ ਇਹ ਸੁਝਾਅ
50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ...
Published : September 9, 2026 at 1:10 PM IST
ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਪੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਹੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੁਢਾਪੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਕੈਲੋਰੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਜਾਂ ਖਾਸ ਪੋਸ਼ਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
50-60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
- ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਭੋਜਨ: ਉਮਰ ਵਧਣ 'ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੈਟ ਵਾਲੇ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਲੂਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ: ਮੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਅਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਣ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਠੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿੱਠੇ ਡ੍ਰਿੰਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਫਾਈਬਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧਾਓ: ਸਾਬੁਤ ਅਨਾਜ, ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਹਾਈਡ੍ਰੇਟ ਰਹੋ: ਮੱਧ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਪੀਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਹਰਬਲ ਟੀ ਜਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਜੂਸ ਪੀਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ।
- ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਓ: ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿਹਤ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੰਡ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
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